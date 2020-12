Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San mesleği ne? Sultan San kimdir, kaç yaşında?

Konuşanlar programı ile son zamanlarda adından söz ettiren Hasan Can Kaya artık Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platrformu Exxen'de yer alacak. Hasan Can Kaya Exxen'de bir de dizi yapacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin yönetmen koltuğunda ise Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San oturacak. Peki, Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir? Sultan San ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

SULTAN SAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sultan San 1983 yılında dünyaya geldi. Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Çocuk Show

5er Beşer

İnsanlar Alemi

Can Dostlar

Konuşanlar

Hasan Can Kaya programda Sultan San'ın katkısını da bir röportajında şu sözlerle dile getiriyor. "Sultan'ın ısrarıyla benim yazdığım diğer projelerden birisi olan Konuşanlar'ı çekmeye karar verdik. Konuşanlar'ın tutmasının sebebi de format hem bizden, hem özgün. Biz de çok eğleniyoruz çekimlerde. O enerji de seyircilere geçiyor diye düşünüyorum." Sultan San ayrıca Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya'nın da sevgilisidir.