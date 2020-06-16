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  3. Harry Potter'ın yıldızından bebek müjdesi! Sosyal medya hesabından duyurdu
16 Haziran 2020 Salı 16:33 | Son Güncelleme:

Harry Potter'ın yıldızından bebek müjdesi! Sosyal medya hesabından duyurdu

Harry Potter'ın yıldızından bebek müjdesi! Sosyal medya hesabından duyurdu

Dünyanın en ünlü serilerinden biri olan Harry Potter'da Lavender Brown karakterine hayat veren Jessie Cave, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu, "Ayy tekrar yaptım" diyerek duyurdu.

Harry Potter serisinin yıldızlarından Jessie Cave, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamileliğini duyuran Jessie Cave, "Ayy tekrar yaptım" diyerek paylaştığı fotoğrafla hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Bir erkek bir kız çocuğu bulunan ünlü yıldızın bebeğinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor. Cave'in eşi Alfie Brown ise, "İlk kez baba oluyorum" diye espri yaparken, bebeklerinin bir ultrason fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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