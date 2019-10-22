'Harry ile evlenme dediler, dinlemedim'
Eşi Prens Harry ile çıktıkları Güney Afrika gezisinde ITV’de yayımlanacak bir belgesel için Tom Bradby’ye bir röportaj veren Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet hayatına ve İngiltere’deki yeni yaşamına dair içini döktü.
Arkadaşlarının medyanın acımasızlığı konusunda kendisini uyardığını söyleyen Markle, “İngiliz arkadaşlarım bana, ‘Eminim ki o harika biridir, ancak bunu yapmamalısın çünkü İngiliz gazeteleri hayatını mahvedecek’ dediler” ifadelerini kullandı.