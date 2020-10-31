Hangisinin mucidi icat ettiği şey için 2014'te tüm dünyadan özür dilemiştir? sorusu izleyicilerin ilgisini çekti. ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam ekrana gelen ve merak edilen sorulardan bir tanesi...

HANGİSİNİN MUCİDİ İCAT ETTİĞİ ŞEY İÇİN 2014'TE TÜM DÜNYADAN ÖZÜR DİLEMİŞTİR?

A) Pop-up reklam

B) Tetris oyunu

C) Instagram uygulaması

D) Candy crush oyunu

Doğru cevap: A Pop-up reklam