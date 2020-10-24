  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
24 Ekim 2020 Cumartesi 21:03 | Son Güncelleme:

Hangisi paslanma anlamına gelmektedir?

Hangisi paslanma anlamına gelmektedir"

Hangisi paslanma anlamına gelmektedir? Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ATV ekranında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleşen yarışma programında soru ve cevaplar yakından takip ediliyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorulardan bir tanesi yarışmacıyı ve ekran başındaki izleyicileri bir hayli zorladı.

Hangisi paslanma anlamına gelmektedir? ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam merak edilen sorulardan bir tanesi...

A) Oksidasyon

B) Kohezyon

C) Enfeksiyon

D) Difüzyon

Doğru cevap:  A Oksidasyon

<p>Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operas

Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni hedeflerini imha ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbullular güne sisle başladı

Taze pasta nasıl anlaşılır?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.