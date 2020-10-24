24 Ekim 2020 Cumartesi 22:51 | Son Güncelleme:
Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?
Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır? Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ATV ekranında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleşen yarışma programında soru ve cevaplar yakından takip ediliyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorulardan bir tanesi yarışmacıyı ve ekran başındaki izleyicileri bir hayli zorladı.
Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır? ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam merak edilen sorulardan bir tanesi...
A) Deve
B) Zebra
C) Koyun
D) Zürafa
Doğru cevap: D Zebra