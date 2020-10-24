Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır? ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam merak edilen sorulardan bir tanesi...

A) Deve

B) Zebra

C) Koyun

D) Zürafa

Doğru cevap: D Zebra