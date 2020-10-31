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  • Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır?
31 Ekim 2020 Cumartesi 22:59 | Son Güncelleme:

Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır?

Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır"

Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır? Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her cumartesi ATV'de yayınlanıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorulardan bir tanesi yarışmacıyı ve ekran başındaki izleyicileri bir hayli zorladı.

Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır? Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam ekrana gelen ve merak edilen sorulardan bir tanesi Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır?

Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarında itibaren başlamıştır?

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