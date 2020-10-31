Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır? Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam ekrana gelen ve merak edilen sorulardan bir tanesi Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır?

Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarında itibaren başlamıştır?



Kazananların kürsüye çıkması

Madalyonların boyna asılması

Birincinin milli marşının çalınması

Olimpiyat meşalesinin yakılması