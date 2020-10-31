Hangi filmde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adı Şakir değildir? sorusu izleyicilerin ilgisini çekti. ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam ekrana gelen ve merak edilen sorulardan bir tanesi...

HANGİ FİLMDE ŞENER ŞEN'İN CANLANDIRDIĞI KARAKTERİN ADI ŞAKİR DEĞİLDİR?



A) Aşık Oldum

B) Çöpçüler Kralı

C) Gülen Gözler

D) Çiçek Abbas

Doğru cevap: