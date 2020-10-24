24 Ekim 2020 Cumartesi 23:53 | Son Güncelleme:
Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?
Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam merak edilen sorulardan bir tanesi...
Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ATV ekranında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleşen yarışma programında soru ve cevaplar yakından takip ediliyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorulardan bir tanesi yarışmacıyı ve ekran başındaki izleyicileri bir hayli zorladı.
HANGİ ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ BEYAZ ELDİVEN GİYMEZ?
A) Sylvester
B) Bugs Bunny
C) Woody Woodpecker
D) Mickey Mouse
Doğru cevap: A Sylvester