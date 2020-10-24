Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ATV ekranında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleşen yarışma programında soru ve cevaplar yakından takip ediliyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorulardan bir tanesi yarışmacıyı ve ekran başındaki izleyicileri bir hayli zorladı.

HANGİ ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ BEYAZ ELDİVEN GİYMEZ?



A) Sylvester

B) Bugs Bunny

C) Woody Woodpecker

D) Mickey Mouse

Doğru cevap: A Sylvester