Hander Erçel kaç yaşında, nereli? Azize dizisindeki Azize Günay kimdir?

19 Kasım Salı günü başlayan Azize dizisi oyuncuları araştırılıyor. Azize dizisinde Hander Erçel’in canlandırdığı Azize Günay karakteri yakından takip ediliyor. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı dizi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İmkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesini ve babasının ölümünden intikam almak isteyen genç bir kızın öyküsünü anlatan dizi izleyenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Hander Erçel kimdir, nereli? İşte hayatı…

HANDER ERÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenim gören Hande Erçel, oyunculuğa 2013 yılında Çalıkuşu dizisi ile başlayan Erçel, bu dizide Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci gibi dizilerde rol alan Hande Erçel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Müjde karakterine hayat vermektedir. Hande Erçel 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve Yay burcudur.

Hande Erçel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Halka (Müjde) (TV Dizisi)

2017 – Siyah İnci (Hazal) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Hayat) (TV Dizisi)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Selin) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Ağacı (Selen) (TV Dizisi)

2014 – Çılgın Dersane Üniversitede (Meryem) (Sinema Filmi)

2013 – Çalıkuşu (Zahide) (TV Dizisi)