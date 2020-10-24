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24 Ekim 2020 Cumartesi 16:24 | Son Güncelleme:

Hande Yener'in son hali Kim Kardashian'a benzetildi

Hande Yener'in son hali Kim Kardashian'a benzetildi

Hande Yener, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. Sosyal medya hesabından son halini yayınlayan Yener, Kim Kardashian'a benzetildi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, bir süredir ekibiyle birlikte yeni klip hazırlıkları için Antalya'da bulunuyordu.

Yeni albümü 'Carpe Diem' için bambaşka bir tarza bürünerek sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Hande Yener'in son hali, takipçilerini şaşkına çevirdi.

KİM KARDASHİAN'A BENZETİLDİ

Son imajıyla ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'a benzetilen Hande Yener'i, takipçileri ayırt etmekte zorlandı.

<p>Editör:<a href='mailto: ayse.tunali@turkmedya.com.tr'> ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><h3><b

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