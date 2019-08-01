Hande Yener'in sevgilisi rapçi Misha kimdir? Rapçi Misha kaç yaşında?

Hande Yener'in sevgilisi rapçi Misha kimdir? arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı.Şarkıcı Hande Yener, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Ümit Cem Şenol ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yeni bir aşka yelken açan Yener, sevgilisiyle bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Hande Yener, gece boyunca rapçi sevgilisi Misha ile çalan şarkılarla eğlendi. 46 yaşındaki şarkıcı, sevgilisinin kendisini öptüğü anların fotoğrafını da paylaşarak aşkını ilan etti. İkiliye şarkıcı Aylin Coşkun da eşlik etti..

HANDE YENER KİMDİR?

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, 12 Ocak 1973 yılında doğdu. Hande Yener, söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biridir.

Liseyi İstanbul’da bitiren Yener, okulun bitmesinin ardından evlendi ve Çağın adında da bir oğlu oldu. 1994 yılında eşinden boşanan Hande Yener’in hayatı, evliyken bir satış mağazasında Hülya Avşar’la tanışmasıyla birlikte bir anda değişti.

Hülya Avşar’ın aracılığı ile Sezen Aksu ile tanışan ve Minik Serçe’nin vokalistliğini yapan Yener “Deli Kızın Türküsü” adlı albümünde Aksu’yla birlikte vokal yaptı ve bu serüven yaklaşık 40 konser kadar sürdü.

Ardından Sezen Aksu’nun yanından ayrılan Hande Yener bir dönem Cem Özer’in televizyon programında şarkı söyledi. Antalya’da çeşitli barlarda 3 yıl süreyle sahne alan ünlü sanatçı, müzik hayatına İstanbul’da devam etmek için İstanbul’a geri döndü.

2 yıl süren repertuar araştırmasından sonra Altan Çetin’le çalışma kararı aldı ve sekiz ay süren stüdyo çalışmaları sonrasında ilk albümü “Senden İbaret” Haziran 2000’de, Ercan Saatçi’nin askere gidişiyle biraz gecikmeli piyasaya çıktı.

Albümde Altan Çetin başta olmak üzere Hakan Altun, Ercüment Vural gibi müzisyenlerle çalıştı. Konservatuar eğitimi yok ama Erdem Siyavuşgil’den aldığı özel dersler sayesinde sesini eğitmeyi başarmış.



2000 yılında ilk albümü ‘Senden İbaret’ ile Türkiye’de Disko Pop akımını başlattı ve çok büyük bir başarı yakaladı. Ardından 2002 yılında ‘Sen Yoluna Ben Yoluma’ albümü ile Türk Pop Müzik’inde kalıcı olduğunu kanıtladı.

Hande Yener 2006 yılında aldığı radikal bir kararla Apayrı isimli albümde elektronik müziğe geçiş yaptı. Ardından ‘Hande Maxi’ adlı Maxi Single’ı çıkardı. Hande Yener 2006 yılından itibaren giriştiği elektronik müzikte olduğu kadar Türkçe popta da başarılı bir kariyer geçiriyor.