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  3. Hande Yener'i şoke eden aşk! Eski nişanlısı Ümit Cem Şenol Özden Cerrahoğlu'yla birlikte

Hande Yener'i şoke eden aşk! Eski nişanlısı Ümit Cem Şenol Özden Cerrahoğlu'yla birlikte

Hande Yener'i şoke eden aşk! Eski nişanlısı Ümit Cem Şenol Özden Cerrahoğlu'yla birlikte

Şarkıcı Hande Yener'in 'konuk jüri' olduğu moda programında eleştirdiği Özden Cerrahoğlu, Ümit Cem Şenol'la el ele görüntülendi. Eski nişanlısının, tarzını beğenmediği Özden'le aşk yaşadığını öğrenen Hande şaşırdı.

Ünlü popçu Hande Yener'le Ümit Cem Şenol, 3 yıllık ilişkilerini düğün arifesinde sürpriz bir şekilde sonlandırdı. Çiftin ayrılık kararının ardından Ümit Cem Şenol’un Hande Yener’in parasını yediği iddia edildi. Şenol konu hakkında açıklama yaparak, “Hakkımdaki para iddialarından rahatsız oldum ve ayrıldık” dedi. Hande Yener, ilişkisi bittikten sonra rapçi Misha Michael ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü popçunun yakın çevresine 'unutamadım' dediği eski sevgilisi Ümit Cem Şenol, önceki gün Özden Cerrahoğlu'yla el ele görüntülendi. Moda yarışmasına katılarak adını duyuran Özden Cerrahoğlu, uzun süre Kemal Doğulu'yla aşk yaşadı. Hande Yener'in yıllar önce 'konuk jüri' olarak katıldığı moda programında eleştiri yağmuruna tuttuğu Özden Cerrahoğlu'nu Ümit'le görenler, sosyal medyada, 'Özden zamanında kendisini eleştiren Hande'nin büyük aşkını kaptı. İntikamı acı oldu' şeklinde yorum yaptı.

Kemal Doğulu'yla ilişkisini bitiren Özden Cerrahoğlu, Hande Yener'le evlilik arifesindeyken ayrılan Ümit Cem Şenol'la gittikleri bir AVM’de el ele poz verdi. Çiftin pozları kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

KOMBİNİNİ BEĞENMEMİŞTİ

Hande Yener, yıllar önce Özden Cerrahoğlu’nun yarıştığı programa konuk jüri olarak katılmış ve Cerrahoğlu’nun yaptığı kombini eleştirmişti.

7 Kasım 2016'da nişanlanan Hande Yener ve Ümit Cem Şenol, geçtiğimiz mayıs ayında yollarını ayırdı. 


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