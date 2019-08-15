Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5774
  • 6,201
  • 271.111
  • 96578.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Yener'den Gülşen'e gönderme: Ben 20 yıldır giyiyorum

Hande Yener'den Gülşen'e gönderme: Ben 20 yıldır giyiyorum

Hande Yener'den Gülşen'e gönderme: Ben 20 yıldır giyiyorum

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Yener, ayaküstü muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Hande Yener, Harbiye Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki kıyafetiyle Antalya’da konser veren Hadise’nin Jennifer Lopez’e benzetilmesi hakkında, "Hadise de Jennifer gibi gayet hoş bir kadın. Onlarla kıyaslamaya gerek yok. Bence güzel yakışıyor Hadise’ye" dedi.

"BEN 20 YILDIR GİYİYORUM"

Öte yandan Gülşen’in sahneye mayolu çıkmasıyla ilgili konuşan Hande Yener, "Ben 20 yıldır giyiyorum. Şimdi mi dikkat çekti? İnsan biraz kafa olarak vücut olarak hazır olursa giyilebilir. Ben 20 yıldır hep hazırdım" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Hande Yener'den Gülşen'e taş
Burak ve Fahriye'nin panik anları
Yıldız Tilbe ile Reynmen düet mi yapacak?
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
<p>Sokakta yeni doğmuş halde bulduğu sıpanın sahibini bulamayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Vet

Evinde Beslediği Sıpasına Çocuğu Gibi Bakıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işi yapan kısa sürede zengin oluyor! Dönümü 80 bin lira