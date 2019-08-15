Hande Yener'den Gülşen'e gönderme: Ben 20 yıldır giyiyorum

Hande Yener, Harbiye Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki kıyafetiyle Antalya’da konser veren Hadise’nin Jennifer Lopez’e benzetilmesi hakkında, "Hadise de Jennifer gibi gayet hoş bir kadın. Onlarla kıyaslamaya gerek yok. Bence güzel yakışıyor Hadise’ye" dedi.

"BEN 20 YILDIR GİYİYORUM"

Öte yandan Gülşen’in sahneye mayolu çıkmasıyla ilgili konuşan Hande Yener, "Ben 20 yıldır giyiyorum. Şimdi mi dikkat çekti? İnsan biraz kafa olarak vücut olarak hazır olursa giyilebilir. Ben 20 yıldır hep hazırdım" şeklinde konuştu.