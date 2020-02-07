Hande Yener'den Demet Akalın-Fatih Ürek tartışmasına çarpıcı yorum

Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hande Yener'e, Demet Akalın’ın kızı Hira’nın doğum günü partisine neden katılmadığı soruldu. Şarkıcı, “Telefonla kutladım. Hediye de alamadım zaten dün geldim İtalya’dan” dedi.

'BARIŞIRLAR'

Yener, Demet Akalın’ın Fatih Ürek’le yaşadığı gerilim hakkındaki soruları ise “Barışırlar benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz” ifadelerini kullandı.