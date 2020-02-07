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  3. Hande Yener'den Demet Akalın-Fatih Ürek tartışmasına çarpıcı yorum

Hande Yener'den Demet Akalın-Fatih Ürek tartışmasına çarpıcı yorum

Hande Yener'den Demet Akalın-Fatih Ürek tartışmasına çarpıcı yorum

Ünlü popçu Hande Yener, bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Taç Ödülleri Töreni'nde ‘yılın pop kadın sanatçısı’ ödülünü aldı.

Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hande Yener'e, Demet Akalın’ın kızı Hira’nın doğum günü partisine neden katılmadığı soruldu. Şarkıcı, “Telefonla kutladım. Hediye de alamadım zaten dün geldim İtalya’dan” dedi.

'BARIŞIRLAR'

Yener, Demet Akalın’ın Fatih Ürek’le yaşadığı gerilim hakkındaki soruları ise “Barışırlar benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz” ifadelerini kullandı.


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