Hande Yener yeni imajıyla sosyal medyada dalga konusu oldu

Hande Yener yeni albümü 'Carpe Diem’ için İtalya- Milano’da 480 bin TL harcayarak bir çekim yaptırmış, havalı tarzıyla sosyal medyada övgüler almıştı. Ancak pop yıldızının önceki gün ortaya çıkan hali şaşırttı.

Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener üzerine iki beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Yener reklamla değil, ama tarzıyla bir anda günün konusu oldu.

Hande Yener’e; “Seneye de giyersin”, “Babasının takımını giyen çocuk”, “Emekli amca kirayı çekmeye gidiyor”, "Sana bu kötülüğü kim yaptı?' “Dedesinden miras kalmış” gibi yorumlar yapıldı.