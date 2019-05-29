Hande Yener, Ümit Cem Şenol ayrılığı hakkında ilginç iddia! Duyanlar şaşırdı...

Hande Yener, uzun süredir Sarıyer’deki villasında kalan kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol'a ait olan eşyaları villasından çıkarttı. Hande Yener ile genç sevgilisinin ilişkisinin bitme sebebi olarak ise ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ümit Cem Şenol'un her gece, "Arkadaşlarla halı saha maçım var" diyerek evden çıkıp saatler sonra eve gelmesinin Hande Yener'i çileden çıkarttığı öğrenildi.