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29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:03 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:03

Hande Yener, Ümit Cem Şenol ayrılığı hakkında ilginç iddia! Duyanlar şaşırdı...

Hande Yener, Ümit Cem Şenol ayrılığı hakkında ilginç iddia! Duyanlar şaşırdı...

Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol ile olan beraberliğini bitirdi. Snob Magazin'in özel haberine göre; yaklaşık üç yıldır birlikte olan ve yakın zamanda evlenecekleri konuşulan Hande Yener ile Ümit Cem Şenol sürpriz bir karar alarak ayrıldılar

Hande Yener, uzun süredir Sarıyer’deki villasında kalan kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol'a ait olan eşyaları villasından çıkarttı. Hande Yener ile genç sevgilisinin ilişkisinin bitme sebebi olarak ise ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ümit Cem Şenol'un her gece, "Arkadaşlarla halı saha maçım var" diyerek evden çıkıp saatler sonra eve gelmesinin Hande Yener'i çileden çıkarttığı öğrenildi.

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