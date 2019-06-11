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11 Haziran 2019 Salı 09:23 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:30

Hande Yener: Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz

Hande Yener: Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz

Ünlü sanatçı Hande Yener geçtiğimiz gün bir eğlence mekanında sahne aldı. Sahnede dostluk mesajı veren Yener, Demet Akalın ile neden kavga ettiklerini hatırlamadığını söyledi.

Hande Yener, yaz konserlerinin startını Bodrum'dan verdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gece DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte bir eğlence mekanında sahne aldı. Yener, sevilen şarkılarını hayranlarıyla dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Demet Akalın ile 11 yıllık küslüklerinin ardından geçtiğimiz aylarda barışan Yener, sahneden dostluk mesajları verdi. Küslüklerin anlamsız olduğunu söyleyen Yener, "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" diye konuştu. 
(İHA) 

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