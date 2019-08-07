Hande Yener, Misha Michael ile aşk yaşadığını itiraf etti

Şarkıcı Hande Yener, kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol ile üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Yener'in bir süredir rapçi Misha Michael ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Konuyla ilgili iddiaları ilk kez kabul eden Hande Yener, ilişkisinin güzel gittiğini dile getirdi. Ayrıca Yener, aslen İranlı sevgilisi için "Her şey yolunda... Müzik yapıyoruz. Ondan ‘Krema’ şarkısını aldığımda tanışmıştık. Daha sonra 2-3 parça daha aldım" dedi.

"KALICI OLMAK ZOR"

Öte yandan önümüzdeki sene sanat hayatında 20'nci yılını kutlayacak olan ünlü şarkıcı, "Nasıl geçti anlamadım... Müzikte çok şeyi değiştirdim. Hande Yener markasını, farklı tarzlar yaparak, bir şekilde gösterdim. Zirveye çıkmak çok zor ama orada kalıcı olmak daha da zor. O yüzden çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.