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Hande Yener kumar masasında görüntülendi!

Hande Yener kumar masasında görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç’ı kumar oynadığı için eleştiren Hande Yener, kumar masasında görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları ‘kınadığın başına geldi’ yorumunda bulundu.

Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda albüm çıkarmama nedeni olarak aranjörlerin çok pahalı olduğunu göstermiş ve “Aranjörler iki araba parası istiyor, artık albüm çıkarmayacağım.” demişti. Hande Yener ise Ortaç'ın bu açıklamalarına ”Serdar parayı kumarda harcamayı seviyor, müzisyenlere cimrilik yapmasın lütfen..." diye karşılık vermişti.

Hande Yener, şimdi ise Kıbrıs'ta, kumar oynarken objektiflere yakalandı.Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere yorum yapan kullanıcılar; “Kınadığın şeyi yaşarsın’ diye tepki gösterdi.

Kaynak: 2.Sayfa

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