Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8333
  • 6,4804
  • 285.637
  • 97101.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Yener: Demet Akalın ile küslüğümüz bir hataydı

Hande Yener: Demet Akalın ile küslüğümüz bir hataydı

Hande Yener: Demet Akalın ile küslüğümüz bir hataydı

Demet Akalın ile aralarındaki yıllar süren küslüğe kısa süre önce son veren Hande Yener, "Yıllardır sevenlerimizi çok üzdük. Zaman zaman hatalar yaptık. Ama artık olgunlaştık" dedi.

Ünlü popçu Hande Yener önceki akşam, Kırklareli’nde yapılan Tarih ve Kültür Festivali’nin kapanışı konserini gerçekleştirdi. 15 bin kişinin katıldığı konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, Demet Akalın ile barıştıklarını şu sözlerle anlattı: "Demet Akalın ile yıllardır sevenlerimizi çok üzdük. Zaman zaman hatalar yaptık. Ama artık olgunlaştık. Artık bu küslük son buldu. Yakında büyük bir projede birlikte olacağız. Aynı sahneyi paylaşacağız."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ortaç'ı hayatından tamamen çıkardı
'Küslüğümüz bir hataydı'
'Makyaja ihtiyaç duymuyorum'
Dünyanın en yakışıklıları listesinde 3 Türk
'Aleyna bazen saçmalıyor, Şeyma için üzülüyorum'
<p>Ankara Üniversitesi’nden Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Korhan Esat Ankara’da meydana gel

Ankara´daki Son Depremler Ne Anlama Geliyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü oyuncu Seren Şirince evlendi!

Bear Grylls dünyaya rezil oldu! Meğer herkesi kandırmış