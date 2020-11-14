Hande Subaşı yeni proje heyecanı yaşıyor

Pandemi sebebiyle bir süredir tiyatro yapamamaktan şikayetçi olan ünlü oyuncu, son dönemde ise şarkıcı Mustafa Ceceli ile birlikte yeni bir projenin hazırlıklarını yaptıklarını dile getirdi. Bu projenin koşturması içinde olduğunu belirten oyuncu, pandemi nedeniyle kendisini biraz geri çekmek durumunda kaldığını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle oyununun oynayamadığını, tiyatro ve sanatsal faaliyetler bu dönemde sekteye uğradığını da dile getirdi. Kendisi açısından da koronavirüs konusuna dikkat etmeye çabaladığı için de bir geride durma durumunun olduğunu söyleyen Hande Subaşı, “Bir çekince oluyor pandemiden sebep. Ama durunca da olmuyor” dedi.

Hayat şartları gereğince tam olarak kendisini projelerden geri çekemediğini anlatan oyuncu, yeni projesi hakkında detay vermek istemedi ama müzik üzerine olduğunu söyledi.

Mustafa Ceceli ile single yapacaklarını dile getiren Hande Subaşı, “Mustafa Ceceli, iyi bir müzik adamı. Çok yaratıcı, hiç durmuyor, çok güzel fikirler üretiyor” dedi. Bir arkadaş ortamında proje fikri olduğunu ve bir anda geliştiğini anlatan oyuncu, kendisine destek olmasından dolayı da mutlu olduğunu vurguladı.