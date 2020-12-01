Hande Soral'ın Bir Zamanlar Çukurova'da kimi oynayacağı belli oldu!

Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Melike İpek Yalova’nın rol aldıkları dizide yeni gelişmeler ve sürpriz isimler de diziye dahil olmaya devam ediyor. Son olarak Nazan Kesal ile birlikte Furkan Palalı da diziye katılmıştı.

Bir başka sürpriz ismin daha geleceği bir süre önce açıklanmıştı. Dizinin kadrosuna dahil olan Hande Soral, kısa bir süre önce, gelecek hafta Adana’ya giderek dizinin çekimlerine başlayacağını açıklamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre ünlü oyuncu Hande Soral, Ümit isimli bir karakterine hayat verecek. Henüz bu karakterin nasıl diziye dahil olacağı, kim ile ilişkilendirileceği ise belli değil..