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  3. Hande Soral'dan evlilik itirafı: Anlatıldığı gibi korkutucu değil

Hande Soral'dan evlilik itirafı: Anlatıldığı gibi korkutucu değil

Hande Soral'dan evlilik itirafı: Anlatıldığı gibi korkutucu değil

Oyuncu Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci ile Ekim 2017'de dünyaevine girmişti.

Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz günlerde ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladılar. Soral evlilik hakkında, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok.

'HEM AVANTAJI VAR, HEM DE DEZAVANTAJI'

Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" dedi.

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