Hande Soral ve İsmail Demirci üç yılı devirdi! Romantik paylaşım

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yıldızı İsmail Demirci, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. İstanbul'dan uzakta süren çekimler sırasında İsmail Demirci evlilik yıl dönümünü unutmadı ve güzel eşi Hande Soral'a sosyal medya hesabından sürpriz yaptı.

Demirci, güzel oyuncu Hande Soral ile çekilen bir fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Ünlü isim paylaşımına "Seni seviyorum" notunu ekledi. Hande Soral da eşiyle karesini sosyal medyada yayınladı. İkilinin aşk pozları büyük beğeni aldı...