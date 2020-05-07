Hande Soral: Tek çocuklu anne olmam

İsmail Demirci ile evli olan oyuncu, kalabalık bir aileye sahip olmak istediğini söyledi. Yakın zamanda anne olmak istediğini dile getiren Soral “Ben de tek çocuklu bir anne olmayı istemem, kardeşlik muhteşem bir şey.” dedi. Kardeşi Bensu Soral ile uzun yemek sohbetlerinin en sevdiği şey olduğunu açıklayan Soral, bazen kız kardeşiyle masa oyunları ya da konsol oyunları oynadıklarını ve birlikte zaman geçirmeye bayıldıklarını söyledi.