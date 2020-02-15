Hande Soral ilk rap müzik filmi 'Kovala'nın başrolü oldu

Ünlü rapçi Stabil’in başrolde yer aldığı, Killa Hakan, Patron, Ati242, Canbay & Wolker ve Rozz Kalliope’nin de konuk oyuncu olduğu yapımda Soral, sinemaseverlerin karşısına avukat rolünde çıkacak. Soral, genç, kararlı, idealist, yetenekli ve gelecek vaat eden Avukat Öykü rolünü canlandıracak. Burak Kuka’nın yönettiği film, hayallerinin peşinden koşan bir rap’çinin, bir beyaz yakalıyla karşılaşması sonrası birbirlerine tutunarak, yarattığı başarı öyküsünü işleyecek.