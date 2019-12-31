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  3. Hande Erçel'le uzun süredir paylaşım yapmayan Murat Dalkılıç ezber bozdu

Hande Erçel'le uzun süredir paylaşım yapmayan Murat Dalkılıç ezber bozdu

Hande Erçel'le uzun süredir paylaşım yapmayan Murat Dalkılıç ezber bozdu

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç'ın bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

Oyuncu Merve Boluğur'la 2017 yılında boşanan Murat Dalkılıç, kısa bir süre sonra Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri tüm hızıyla devam eden ikili, zaman zaman mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dalkılıç, sevgilisiyle uzun bir aradan sonra fotoğraf yayınladı.


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