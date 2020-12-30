Hande Erçel'le aşk yaşıyor derken Kerem Bürsin'in başka bir Sen Çal Kapımı oyuncusu ile aşk dedikodusu çıktı... Melisa Döngel iddialarına yanıt

Başarılı oyunculuk performansı ile son dönemin en popüler isimlerinden olan Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.



Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile birlikte rol alarak büyük uyum yakalayan Kerem Bürsin, muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Hande Erçel ile aşk yaşadığı haberlerini yalanlayan Kerem Bürsin, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Rol arkadaşı Melisa Döngel ile birlikte olduğu iddialarına da yanıt veren Bürsin, 'Biz çok yakın arkadaşız' dedi.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.

Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir. Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi)

2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi)

2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)