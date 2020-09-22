Hande Erçel'in zayıflığı olay oldu! Photoshop mu azim mi?

Güzel oyuncu Hande Erçel giderek zayıflıyor. Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel değişimi ile de dikkat çekiyor. Kariyerinin ilk yıllarında daha balık etli olan Hande Erçel adeta bir deri bir kemik kaldı. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel yine sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hande Erçel'in aşırı zayıf haline yorum yağdı. Peki Hande Erçel gerçekten zayıfladı mı yoksa fotoğraflarda photoshop mu var?

Hande Erçel'in eski halini bilen hayranları "Sana ne oldu?" demeden edemedi...