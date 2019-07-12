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  3. Hande Erçel'in yeni imajı görenleri hayran bıraktı!

Hande Erçel'in yeni imajı görenleri hayran bıraktı!

Hande Erçel'in yeni imajı görenleri hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir çekim için imajını değiştirdi. Güzel oyuncu yeni haliyle paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde oynayan Hande Erçel, şu sıralar sezon arasında hem tatil yapıyor hem de yeni projeler için çalışıyor.

Güzel oyuncu, bir moda çekimi için imajını değiştirdi. Üzerinde bornozla poz veren Erçel, makyaj ve saç tarzıyla hayranlarını şaşırttı. Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi olan Erçel'in fotoğrafı 800 binden fazla beğeni aldı.

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