Hande Erçel'in son pozuna Kerem Bürsin'in dibi düştü!

Geçtiğimiz günlerde kendisine aşk iddiaları sorulan ve iddiaları yalanlayan Hande Erçel, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor. Partneri Kerem Bürsin'in her paylaşımına yorum yaptığı Erçel, son pozuyla yine magazin gündemine geldi.

KEREM, HANDE'NİN KARESİNİ ÇOK BEĞENDİ!

Kerem Bürsin, sosyal medyada partnerinin paylaştığı kareyi yine çok beğendi. Erçel'in pembe elbiseli pozuna Bürsin, "OH SH!&" yorumunda bulundu. Kerem Bürsin'in yorumuna tepkisiz kalamayan Erçel, emojiyle partnerine yanıt verdi. İkilinin yorumlaşması binlerce beğeni aldı.

AİLELER TAKİBE ALDI!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’in babası Kaya Erçel, Kerem Bursin’i; Kerem Bursin’in annesi Çiğdem Bursin de Hande Erçel’i Instagram’da takip etmeye başlamıştı. Bu gelişmeler sonrası aşk dedikoduları yeniden gündeme gelmişti.