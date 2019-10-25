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  3. Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu

Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu

Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu

Geçen ocak ayında annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel, sosyal medya hesabından yürekleri burkan bir paylaşımda bulundu.

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 8 ay boyunca kanser tedavisi görmüş ancak 48 yaşında 10 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Annesinin ölümüyle derinden sarsılan Hande Erçel, son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

'ÇOK GÜZELSİN ANNE'

Doğum günü olan annesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Hande Erçel, paylaşımına şu duygusal satırları not düştü:

"25 Ekim. Ben senin dizine yatıyım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp... Senin kızın olmak en büyük şansım... Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için... Ve çok güzelsin anne..."

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