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  3. Doğmamış yeğene 'Mavi' hesap

Doğmamış yeğene 'Mavi' hesap

Doğmamış yeğene 'Mavi' hesap

Hande Erçel, hamile olan ablası Gamze Erçel’in ‘Mavi’ adını verecekleri bebekleri için bankada 500 bin liralık hesap açtı.

Bilgen BÜLBÜL

İlk kez teyze olmaya hazırlanan oyuncu Hande Erçel’den anlamlı hareket. Ablası Gamze Erçel’in ‘Mavi’ adında bir kız çocuğunu dünyaya getirmesini dört gözle bekleyen Hande Erçel, yeğeni için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Erçel bankaya giderek Mavi adına hesap açtırdı. Hesaba da 500 bin TL yatıran Erçel, her ay düzenli olarak para aktarımı yapıp Mavi’nin daha iyi bir gelecek yaşamasını garantileyecek. 

SONUNDA YEMEĞE ÇIKTIK

Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç’la Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Hastalandığını ve halsiz olduğunu söyleyen Dalkılıç, konuşmaktan kaçındı. Şarkıcı geçtiğimiz günlerde Erçel’in oynadığı yoğun geçen “Azize” dizisinin setinden dolayı görüşemediklerinden dert yanmıştı. Erçel, “Sonunda beraber bir yemeğe çıktık” dedi.


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