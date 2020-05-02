Hande Erçel'in Aylin Mavi aşkı

Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yle fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Erçel, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Kendisine benzetilen yeğeniyle karelerini Instagram'dan paylaşan oyuncuya 2 milyon beğeni geldi.

Öte yandan Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç da minik bebekle fotoğrafını “Havada aşk var” notuyla kendi sayfasına eklemişti.