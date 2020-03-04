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  3. Hande Erçel'in aşırıya kaçan çene estetiği tepki topladı!

Hande Erçel'in aşırıya kaçan çene estetiği tepki topladı!

Hande Erçel'in aşırıya kaçan çene estetiği tepki topladı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 8 yıl önceki kareleri ortaya çıktı. Erçel'in çenesindeki değişim herkesi şaşkına çevirdi.

Hande Erçel, 8 yıl Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katılmıştı. Bu kareleri gündeme getiren 2.Sayfa programı, oyuncunun büyük bir değişim geçirdiğini gözler önüne serdi.

TEPKİ TOPLADI!

Hande Erçel'in çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmazken, programın konuğu tiyatrocu Ayşenil Şamlıoğlu da "Bariz bir değişiklik var" yorumunda bulundu. Erçel'in estetikli hali sosyal medyaya da damga vurdu. İşte o görüntü...


8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
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