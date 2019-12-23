Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den bebeği Mavi'yle ilk paylaşım

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde anne olmanın sevincini yaşamıştı. Erçel, Aylin Mavi adını verdikleri bebeğin ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gamze Erçel, yayınladığı fotoğraf karesine "Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim.. iyi ki geldin Mavi" notunu yazdı.