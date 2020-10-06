06 Ekim 2020 Salı 17:17 | Son Güncelleme:
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den Aylin Mavi paylaşımı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Gamze Erçel, 10 aylık kızı Aylin Mavi'nin karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. 28 yaşındaki Erçel, önceki gün 10 aylık kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Gamze Erçel'in "Kızım" notunu düştüğü paylaşım 600 binin üzerinde beğeni aldı. Oyuncu Hande Erçel ise ablası ve yeğeninin fotoğrafına "İki mavi" notunu düştü.