Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel “Hamile misiniz?” sorusuna bakın ne cevap verdi

Hande Erçel ile aralarında 1 yaş bulunan Gamze Erçel sosyal medya hesabından düzenli olarak paylaşımlarda bulunuyor. Birbirinden zarif ve renkli kıyafetler giyen Erçel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hamile zannedildi. Bir takipçisi “Hamile misiniz yoksa kıyafetten mi öyle durmuş? sorusunu sordu.



Gamze Erçel’in “Aynı koltukta pijamalarımla oturmuyormuşum gibi” notunu düştüğü paylaşıma gelen bu yorum sonrası Erçel “Hayır kıyafetten” yanıtını verdi. Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünya evine girmiş aynı yıl bebekleri Aylin Mavi’yi kucağına almıştı.