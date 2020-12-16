16 Aralık 2020 Çarşamba 17:15 | Son Güncelleme:
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel “Hamile misiniz?” sorusuna bakın ne cevap verdi
2019 yılında Caner Yıldırım ile dünya evine giren Gamze Erçel sosyal medyada yaptığı bir paylaşımdan dolayı hamile zannedildi. 1 yaşında bebeği olan Erçel bir takipçisinin sorduğu “Hamile misiniz yoksa kıyafetten mi öyle durmuş?” sorusunu yanıtladı. Erçel, “Hayır kıyafetten” cevabını vererek yeni bir bebek beklemediklerini dile getirdi.
Hande Erçel ile aralarında 1 yaş bulunan Gamze Erçel sosyal medya hesabından düzenli olarak paylaşımlarda bulunuyor. Birbirinden zarif ve renkli kıyafetler giyen Erçel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hamile zannedildi. Bir takipçisi “Hamile misiniz yoksa kıyafetten mi öyle durmuş? sorusunu sordu.
Gamze Erçel’in “Aynı koltukta pijamalarımla oturmuyormuşum gibi” notunu düştüğü paylaşıma gelen bu yorum sonrası Erçel “Hayır kıyafetten” yanıtını verdi. Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünya evine girmiş aynı yıl bebekleri Aylin Mavi’yi kucağına almıştı.