Gamze Erçel, bebeği Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi!

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçen yıl Caner Yıldırım ile dünyaevine girmişti. Abla Erçel, aralık ayında ilk bebeği Aylin Mavi'yi dünyaya getirdi. Bebeğinin fotoğraflarını ara ara sosyal medyada paylaşan Gamze Erçel, Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

Erçel paylaşıma, "Hayallerimdekinden daha güzelsin" notunu düştü.