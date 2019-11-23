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  3. Hande Erçel'i özleyen Murat Dalkılıç böyle dert yandı

Hande Erçel'i özleyen Murat Dalkılıç böyle dert yandı

Hande Erçel'i özleyen Murat Dalkılıç böyle dert yandı

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, önceki akşam Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla bir mekanda buluşup yemek yedi.

Önceki gün müzikseverlerle buluşan 'Afeta' adlı albümünün kutlamasını yaptıklarını söyleyen popçu, “Çok yorulduk ama inanılmaz keyifli bir albüm oldu” dedi. Sevgilisi Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde başlayan dizisi ‘Azize’yi çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Murat Dalkılıç, “Arada bir sete ziyarete gidiyorum. Yoğunluktan görüşemeyeceğiz yoksa” diyerek dert yandı.


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