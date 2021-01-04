Hande Erçel'e İsrailli rakip

Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteri ile izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli ‘Top Beauty World'ün yaptığı oylamada 2020'nin en güzel kadını seçildi. Hande Erçel'in en güzel kadın seçilmesi magazin gündemini sallamıştı.

Erçel'in 2020'nin en güzel kadını seçilmesinin ardından uluslararası bağımsız bir jüri, İsrailli model Yael Shelbia'yı ‘Dünyanın En Güzel Yüzü’ olarak seçti.

HANDE ERÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

İlk oyunculuk deneyimini bir beyazperde projesi olan Çılgın Dershane filminde yaşayan güzel oyuncunun ilk dizisi ise Hayat Ağacı oldu. İdil Fırat ve Fikret Kuşkan ile başrollerin paylaşan Hande Erçel, Selen Karahanlı karakterine hayat verdi.

Hande Erçel’in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisi oldu. Bu dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile uyumu sık sık sosyal medyaya da konu oldu. 2016 yapımı “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde Burak Deniz’le, 2017 yapımı “Siyah İnci” dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşan Hande Erçel, son olarak başrollerinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın da yer aldığı Halka dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.