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  3. Hande Erçel'e büyük şok! Azize final yapamadan ekranlara veda etti

Hande Erçel'e büyük şok! Azize final yapamadan ekranlara veda etti

Hande Erçel'e büyük şok! Azize final yapamadan ekranlara veda etti

Azize dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel hayal kırıklığına uğradı. Erçel'in büyük umutlarla 'evet' dediği Azize dizisi, erken final kararı aldı.

Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor. Bir dizi daha final yaptı ve ekranlara veda etti. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisi için hafta sonu aldığı düşük reytinglerden sonra final kararı alındı. Süreç Film'in Kanal D için çektiği dizi 6. bölümüyle ekrana veda etti. 

Yılbaşı nedeniyle tatile giren ekip 7. bölümün çekimlerine hazırlanırken final haberi geldi. Mustafa Avkıran, Başak Daşman, Selen Öztürk, Duygu Sarışın ve Orhan Kılıç gibi ünlü isimlerin de rol aldığı dizi ekibi tatile çıktığı için vedalaşamadı. (tv100)


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