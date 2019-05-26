Hande Erçel'e babasının yanında Murat Dalkılıç sorulunca...

Annesi Aylin Erçel’in ölümüyle sarsılan Hande Erçel, yeni yeni kendine geliyor. Güzel oyuncu, önceki gün babası Kaya Erçel'le birlikte Yeniköy’de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Seni özledim baba” notuyla paylaştığı fotoğrafın ardından yurtdışı dönüşü babasıyla buluşan Hande Erçel, bir an olsun babasını bırakmadı.

Kendisine yöneltilen sorulara Erçel “Bugün kız kardeşimi ziyarete geldik, benimle ilgili soruları başka bir zamanda yanıtlarım” şeklinde cevap verdi. Sevgilisi Murat Dalkılıç'la ablasının düğününe katıldığı hatırlatılan oyuncu, babası Kaya Erçel’e bakarak soruları yanıtsız bıraktı.