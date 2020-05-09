Hande Erçel'den yeni anlaşma! Kazancı dudak uçuklattı

Popçu Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Hande Erçel, son dönemde yer aldığı projelerinde umduğunu bulamasa da reklam dünyasının aranılan isimlerinin başında geliyor. 2017 yılında bir giyim markasının reklamlarında boy gösteren güzel oyuncu, ardından iki ayrı kozmetik markasıyla iş birliği yaptı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!

Takvim gazetesinin haberine göre; Hande Erçel'in, bu reklamlarından birinden yıllık 750 bin TL, birinden ise 800 bin TL ücret aldığı iddia edildi. Sosyal medyadaki 12.4 milyonluk takipçi sayısıyla markaların favorisi haline gelen Erçel, karantinada olmasına rağmen yeni işbirliğini duyurdu. Türk bir giyim markasının yüzü olan 26 yaşındaki oyuncunun, bir yıllık reklam işbirliği karşılığında 500 bin TL aldığı iddia edildi.

Erçel, Instagram hesabından yeni reklam filmini, "Bu hayat benim. Bir süredir içimden taşan tatlı telaşımı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" notuyla duyurdu. Hande Erçel'in bugüne kadarki reklam kazançları (2 milyon 50 bin TL) "güzel para" dedirtti.