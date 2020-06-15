Hande Erçel'den tepki çeken hareket! Hatalı hamlesi vatandaşı isyan ettirdi

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik hazırlığı yapan Hande Erçel, İstanbul trafiğini birbirine kattı… Güzel oyuncu, önceki gün lüks aracını Etiler'deki bir binanın otopark girişine bıraktı. Apartmanın otoparkına girip çıkamayan onlarca vatandaş ise isyan bayrağı açtı.

TEPKİ SONRASI ARACINI ÇEKTİ

Yoldaki araç kargaşası, kaldırımda yürüyenleri de çileden çıkardı. Erçel yüzünden mağdur olan sürücüler, otomobillerini başka noktalara park etmek zorunda kaldı. Büyük tepki gören güzel oyuncu ise bir süre sonra aracına binip olay yerinden ayrıldı. (Takvim)