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  3. Hande Erçel'den tepki çeken hareket! Hatalı hamlesi vatandaşı isyan ettirdi
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:24 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'den tepki çeken hareket! Hatalı hamlesi vatandaşı isyan ettirdi

Hande Erçel'den tepki çeken hareket! Hatalı hamlesi vatandaşı isyan ettirdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki gün otomobilini Etiler'de bir binanın otopark girişine bıraktı. Erçel yüzünden mağdur olan vatandaşlar tepki gösterdi. Oyuncu ise bir süre sonra aracına binip olay yerinden ayrıldı...

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik hazırlığı yapan Hande Erçel, İstanbul trafiğini birbirine kattı… Güzel oyuncu, önceki gün lüks aracını Etiler'deki bir binanın otopark girişine bıraktı. Apartmanın otoparkına girip çıkamayan onlarca vatandaş ise isyan bayrağı açtı.

TEPKİ SONRASI ARACINI ÇEKTİ

Yoldaki araç kargaşası, kaldırımda yürüyenleri de çileden çıkardı. Erçel yüzünden mağdur olan sürücüler, otomobillerini başka noktalara park etmek zorunda kaldı. Büyük tepki gören güzel oyuncu ise bir süre sonra aracına binip olay yerinden ayrıldı. (Takvim)

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