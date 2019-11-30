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  3. Hande Erçel'den sevgilisi Murat Dalkılıç'a olay mesaj! 'Bebek sen ne yaptın?'

Hande Erçel'den sevgilisi Murat Dalkılıç'a olay mesaj! 'Bebek sen ne yaptın?'

Hande Erçel'den sevgilisi Murat Dalkılıç'a olay mesaj! 'Bebek sen ne yaptın"'

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki akşam Eser Yenenler'in 'EYS' adlı talk show programına katıldı.

Yenenler, Dalkılıç’tan sevgilisi Hande Erçel’den telefonuna gelen son mesajı okumasını istedi. O sorada Erçel'den Dalkılıç’a mesaj gelmesi, stüdyodakileri heyecanlandırdı.

'BEBEK SEN NE YAPTIN?'

Hande Erçel’in Murat Dalkıç’a yazdığı "Bebek benim set bitti, sen ne yaptın?" mesajı stüdyoda alkışlandı. Şarkıcının sevgilisine "Bebek ben de EYS şovdayım" yanıtı ise seyircileri güldürdü.

'EŞİMİZE TERLİK GÖTÜRMEMİZ ÇOK NORMAL'

Öte yandan programın diğer konuklarından olan Buse Varol, programda Alişan’la ilk görüşmelerini anlattı: "Alişan’a sordum, ‘Gerçekten eşinden terlik ister misin, eşini çalıştırmaz mısın?’ diye. O da tüm samimiyetiyle konuştu. Kocam diye söylemiyorum, hayatımda tanıdığım en kibar insan. Ayrıca bir kadın kocasına terlik götürmekten neden gocunur ki? Misafir geldiğinde ona nasıl terlik veriyorsak, eşimize de terlik götürmemiz çok normal bir durum."


Hande Erçel'den sevgilisi Murat Dalkılıç'a olay mesaj!
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