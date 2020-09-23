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23 Eylül 2020 Çarşamba 09:30 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'den Serenay Sarıkaya takibi!

Hande Erçel'den Serenay Sarıkaya takibi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın ardından Hande Erçel'in benzer bir poz paylaşması dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram’dan yeni bir fotoğraf paylaştı. 

Hemen arkasından Hande Erçel’in de benzer bir poz paylaşması dikkat çekti.

Hande Erçel ile arasında aşk dedikodusu çıkan ekran partneri Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile 4 yıl aşk yaşamıştı.

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