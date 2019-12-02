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  3. Hande Erçel'den romantik paylaşım! Murat Dalkılıç'a böyle jest yaptı

Hande Erçel'den romantik paylaşım! Murat Dalkılıç'a böyle jest yaptı

Hande Erçel'den romantik paylaşım! Murat Dalkılıç'a böyle jest yaptı

Azize dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak romantik bir jeste imza attı.

Murat Dalkılıç'la bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dalkılıç'ın şarkısını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Erçel, paylaşımına 'Yol Arkadaşım' notunu düştü.

İLİŞKİLERİ EVLİLİĞE Mİ GİDİYOR?

Geçtiğimiz günlerde şarkıcının baba olmak istediğini söylemesi ve Erçel'in yaptığı paylaşım, çiftin ilişkisinin evliliğe doğru gittiğini gözler önüne serdi.


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