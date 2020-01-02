Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9581
  • 6,6602
  • 292.62
  • 115811
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Erçel'den Mavi'yle ilk poz

Hande Erçel'den Mavi'yle ilk poz

Hande Erçel'den Mavi'yle ilk poz

Oyuncu Hande Erçel, kısa süre önce dünyaya gelen yeğeni Mavi'yle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında dünyaevine girdi. Çiftin bebekleri Aylin Mavi ise yaklaşık iki hafta önce dünyaya geldi.

YEĞEN AŞKI

Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yi dünyaya getirmesiyle, teyzelik duygusunu tadan Hande Erçel, yeğeniyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Erçel, Aylin Mavi ile bu karesini "Mavi'si" notuyla takipçileriyle paylaştı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.


Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
MasterChef'te ikinci olan Alican'dan canlı yayında şaşırtan açıklama!
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
100 bin gülle evlilik teklifi
<p>Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü. Ağaçlar, bitkiler kırağı t

Kar Ormanlarının İçinde Yolculuk: Doğu Ekspresi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bedavaya alınabilecek 22 süperstar

WhatsApp'ta o özellik artık yok!