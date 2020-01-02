Hande Erçel'den Mavi'yle ilk poz

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında dünyaevine girdi. Çiftin bebekleri Aylin Mavi ise yaklaşık iki hafta önce dünyaya geldi.

YEĞEN AŞKI

Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yi dünyaya getirmesiyle, teyzelik duygusunu tadan Hande Erçel, yeğeniyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Erçel, Aylin Mavi ile bu karesini "Mavi'si" notuyla takipçileriyle paylaştı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.